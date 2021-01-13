В Успенском районе зафиксировали массовую гибель животных. На поле около базы отдыха в хуторе Украинском обнаружили целое кладбище. Пернатые здесь гибнут целыми стаями. Найдена была и туша зайца.Наткнулся на страшную находку один из охотников.- Я ехал на машине, остановился в знакомом месте и вижу – мертвые птицы. 10 погибших орлов, еще один филин. Неподалеку лежал мертвый заяц. Выглядело это очень странно, - говорит мужчина, который сообщил о «кладбище» правоохранителям.Сейчас идут разбирательства.- Министерству природных ресурсов краснодарского края причинен ущерб. Некоторые виды, по некоторым данным, похожи на краснокнижных, а это уже серьезно, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В действиях пока неустановленного лица усматривается признаки преступления. Причем сразу по двум уголовным статьям: «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» и «Порча земли».Есть версия, что животные были отравлены мышиным ядом, которые разбрасывают фермеры, чтобы бороться с грызунами.Стоит сказать, что похожая история произошла год назад в Калининском районе Краснодарского края. Тогда между селами Долиновская и Найдорф обнаружили сотни погибших пернатых. Тогда выяснилось, что многие птицы были отравлены. Незадолго до этого фермеры обработали свои угодья мышиным ядом. Хищных крылатых, по словам специалистов, привлекает не столько пшеница, сколько грызуны, которые могли быть отравлены. В итоге птицы тоже погибают.