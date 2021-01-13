Жители домов по улице Красных Партизан боятся открывать окна. Прямо под их квартирами течет ядерная река – это прозвище ей дали жильцы. Воняет так, что проезжающие мимо автомобили закрывают окна и давят на педаль.Здесь проходит городской канализационный коллектор. Находится он на небольшом участке газона рядом с тротуаром. По вечерам – во время пиковых нагрузок (когда все приходят домой с работы) – отсюда выступают фекальные воды. Они подтапливают тротуар и ближайшие улицы – Заполярную и Круговую. Ежедневно по этим дорогам местные жители едут на работу или идут на остановку общественного транспорта.Люди уже не раз обращались в мэрию и местный водоканал с просьбой решить эту вонючую проблему. Но только после публикации на сайте «КП» – Кубань» получили ответ. В нем говорится о том, что жители улицы Красных Партизан сами виноваты в создавшейся проблеме.- Большой урон канализационной системе Краснодара наносят смытые в унитаз предметы личной гигиены, в частности, синтетические одноразовые полотенца, - говорит «КП» – Кубань» директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - При попадании в канализацию «синтетики» образуют плотные нерастворимые засоры, а разрастание подобных тканевых «пробок» чрезвычайно опасно для функционирования всей системы канализования - от колодца до очистных сооружений.Только в 2020 году специалисты водоканала удалили более семи тысяч засоров на городских сетях. Почти все они были связаны со сбросом в канализацию строительных или бытовых отходов и составили 70% от общего числа заявок.Представитель водоканала отмечает, что такая утилизация «наносит непоправимый вред канализационным наносным станциям и очистным сооружениям Краснодара».- Бригады регулярно выезжают на места засоров и выполняют прочистку трубопроводов. По данному адресу сегодня также будут направлены специалисты для выяснения причин и устранения засора на сетях, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ООО «Краснодар Водоканал». - Мы напоминаем, что в канализацию нельзя сбрасывать строительный мусор, одежду, химические вещества, цемент, средства личной гигиены, пластик – все, что может навредить системе и привести к засору в сети. Как это прошло на улице Красных Партизан.Как сообщили в организации, работники регулярно проводят откачку бытовой канализации на пересечении улиц Круговой, Заполярной и Красных Партизан.А в этом году даже планируют отремонтировать коммуникации в пределах пересечения указанных улиц.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Воняет так, что окна невозможно открыть»: фекальные воды мучают жителей КраснодараУлица Красных Партизан утопает в вонючей жиже (читайте далее).