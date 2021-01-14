15 января – День образования Следственного комитета России. Накануне профессионального праздника руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров рассказал сайту «КП»-Кубань» подробности громкого дела о заказном убийстве раввина.По нему проходят двое - Анна Сергеева (имена героев публикации изменены по просьбе следствия) и Семен Игнатьев. Оба – верхушка движения «Граждане СССР».На дело – с женским чулком- Возьми мой чулок, пригодится. И нож канцелярский не забудь, - наставляла на кровавое дело киллера лидер движения «Граждане СССР» Анна Сергеева (имена героев публикации изменены по просьбе следствия). Женщина вместе со своей правой рукой – Семеном Игнатьевым заказала ему убийство краснодарского раввина. Последователям фашистов раввин, собственно, дорогу не перешел, они просто решили избавиться от него из-за ненависти.- Киллера нашли среди своих же последователей, - рассказывает руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. – Один из участников движения согласился на сделку.За это ему пообещали громкую должность в узких кругах – замминистра «Граждан СССР». Мужчина, который до этого и мухи не обидел, согласился - такие радужные перспективы. Сергеева и Игнатьев встречались с ним несколько раз. Заказчики обсуждали с исполнителем, как именно тот будет действовать и в какой момент лучше расправиться с раввином.В итоге решили сначала выследить свою жертву, а потом убить прямо возле дома, где и живет раввин. На дело киллера отправляли с канцелярским ножом – именно этим предметом исполнитель должен был перерезать горло жертве. Ну а чтобы его не узнали, Анна Сергеева дала киллеру свой… чулок. Обычный черный капроновый чулок.- Исполнитель сильно переживал, и пошел на сделку со следствием. И уже под контролем полиции исполнил заказ – инсценировал убийство, - продолжает Иван Сенгеров.Труп – как настоящийВ итоге оперативники обставили все так, что не отличить загримированного мужчину от убитого. Лужа крови, как настоящие нарисованные раны, бледная кожа. По фотографиям, которые сделал киллер и передал заказчикам, и не отличить, что труп – не настоящий.Сергееву и Игнатьева они устроили! И Игнатьев пошел печатать приказ о назначении киллера. А потом сели обмывать это убийство – накрыли шикарный стол. В это время их и задержали.Сейчас они находятся под арестом. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая уже показала, что Сергеева – вменяемая. А вот по Игнатьеву заключение еще ждут. Не исключено, что его могут признать невменяемым.