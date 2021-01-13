Градостроительный совет при главе Сочи поддержал проект комплексного развития территории улицы Володарского и заброшенной турбазы «Южная» в Хосте.Инвестиционно-строительная компания «Еврострой» планирует возвести здесь гостинично-апартаментный комплекс со школой и детским садом.В ходе обсуждения проекта было рекомендовано более подробно проработать вопрос интеграции его в существующий микрорайон.Работа начнется с реализации социальных проектов - капитального ремонта дороги на улице Володарского и строительства школы на 800 мест.Все конструктивные рекомендации градостроительного Совета приняты и сейчас прорабатываются застройщиком.Например, уже намечено увеличить площадь озеленения по сравнению с первоначальным вариантом. Краснокнижные деревья во время стройки максимально сохранят. А в случае невозможности сохранения каких-либо из них, будет выплачена компенсация, средства которой пойдут на создание новых зеленых зон в городе. А разрушенная турбаза «Южная» возродится в качестве современного туристического комплекса, который станет частью курортного потенциала Сочи.Так же специалисты компании «Еврострой» раскрыли подробности проекта. В районе улицы Володарского планируется построить гостинично-апартаментный комплекс с высотой зданий не более 8 этажей, с детским садом на 110 мест и общеобразовательной школой на 800 мест в одну смену. И хорошая новость - школа и детский сад при этом будут подарены городу.Жителям аварийного барака, находящегося на территории турбазы, будет предоставлено новое жилье, соответствующее всем современным нормам. Кроме того, в этом районе намечено строительство современных сетей водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения.Кроме того, инвестор уже передал в муниципальную собственность два земельных участка общей площадью 4000 кв.м для строительства школы. Также из земельного участка инвестора будет выделен проезд общего пользования для жителей СНТ «Южное» и других. В ходе работ укрепят и расширят аварийную автотрассу по улице Володарского. Здесь же появятся новые тротуары.Некоторые из членов градсовета высказали опасения, что строительство может вызвать активизацию оползней. Представитель застройщика подчеркнул, что в 2020 году на протяжении полугода проводились квалифицированные геологические изыскания. Их результаты показали, что участок пригоден для строительства.Компанией «Еврострой» запланирована инженерная подготовка местности и создание противооползневых сооружений для укрепления склонов.На развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры территории турбазы «Южной», территорий жилой застройки рядом, в том числе СНТ «Южное», планируется направить более 2 миллиардов рублей.В последние 20 лет турбаза «Южная» является своеобразной «болевой точкой» Хостинского района. Сейчас это 9 гектаров неохраняемой территории с разрушенными коттеджами, где собираются асоциальные элементы. Здесь регулярно находят разбитые бутылки, шприцы и следы закладок наркоманов. Местный парк превратился в непроходимые заросли, коммуникации давно пришли в негодность.В ходе градостроительного совета было отмечено, что территория бывшей турбазы «Южной» имеет множество застарелых проблем и в таком виде, как сейчас, мало кого устраивает. Однако, её преобразование должно быть устойчивым не только на самом участке проектирования, но и во всей Хосте. Выше турбазы расположено садовое товарищество «Южное» и большой жилой массив. Для его жильцов это единственный путь в Хосту. Единственная альтернатива – узкая аварийная автодорога, ездить по которой тоже опасно: в 2006 году часть асфальтового полотна обвалилась, образовался обрыв. Поэтому большинство местных жителей активно поддерживают проект и саму возможность благоустройства.Для этого создана рабочая группа, в состав которой вошли представители администрации, застройщика и профильные специалисты в области градостроительства, архитектуры и городской среды, а также транспорта.Им предстоит проработать вопросы интеграции нового комплекса апартаментов в микрорайон Хоста – в частности, продумать вопросы транспортной логистики, чтобы избежать пробок в будущем, когда гостиничный комплекс примет гостей.Реализация проекта начнется после проработки рекомендаций, высказанных членами градостроительного совета.НАША СПРАВКАООО «СЗ ИСК «Еврострой» основана в 2004 году в Геленджике. На счету компании – 11 жилых комплексов, 31 многоквартирный дом в Геленджике, Анапе и Новороссийске, торговый центр «Черноморский» в Новороссийске. В своей деятельности «Еврострой» руководствуется комплексным подходом к освоению территории: одновременно со строительством объектов создается необходимая социальная и коммунальная инфраструктура. В частности, ИСК «Еврострой» построила на собственные средства и передала в муниципальную собственность два детских сада и школу в Геленджике, а также детский сад в Анапе. Построены и переданы муниципалитетам две набережные в Новороссийске и в Геленджике. В Сочи компания «Еврострой» приняла участие в реализации проекта Администрации города по строительству Мемориального комплекса в Хосте, а также двух скейт-парков: в Бестужевском сквере и на Цветном бульваре.