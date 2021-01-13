- Вот почему все сюда едут зимой! - сочинцы наконец нашли самое простое и понятное объяснение тому, почему народ со всей России толпами валит на курорт в январе.Все новогодние каникулы здесь стояла прекрасная погода, но все же температура не достигала исторического максимума, как сегодня.- +21, ребята, + 21, - делятся в соцсетях счастливые туристы фотографиями термометров разных мастей.Правда, на улице, несмотря на тепло, довольно тревожно. Из-за надвигающегося грозового фронта и сильного ветра в горах остановили канатные дороги. Власти курорта советуют отказаться от променадов у моря. Слишком неспокойно сегодня его настроение.- Все дело в южном циклоне, - говорит главный метеоролог Краснодарского края Александр Колесник. - Потоки поменялись на тропическое направление, но это кратковременно. Центр циклона сейчас находится над Азовским морем, теплые воздушные массы опоясывают всю территории края, Турцию и большую часть Европы. Поток будет постепенно смещаться к северу, а под влиянием антициклона уже завтра будет заблокирован на европейской части страны и там разрушится.Уже завтра, 14 января, даже здесь, в субтропиках ожидают небольших морозов ночью. Радует, что непогода здесь всегда ненадолго.