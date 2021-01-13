Олег Сафронов - основатель дизайн-агентства в Краснодаре. И когда мэрия города еще в прошлом году объявила конкурс на лучшую иллюминацию улицы Красной взамен искрящихся шаров, он был в жюри. Все 20 с лишним работ, которые прислали на конкурс участники, раскритиковал. А потом и вовсе предложил свой вариант, причем не только яркой иллюминации.- То, что я увидел тогда, на конкурсе, не выдерживало вообще никакой критики. Все проекты были обезличенные, неживые, а самое главное, не воплощаемые в реальность. Грубо говоря, Красную просто пропустили через фото-редактор и сделали красивые картинки, - рассказывает «КП» - Кубань» Олег Сафронов.Красиво и простоЕсли все работы не нравятся, то варианта два: выбрать из имеющихся, либо предложить свой. И Сафронов выбрал второй вариант.- Я вышел из состава жюри, собрал команду, куда вошли инженеры и потрясающий человек, историк Андрей Ступаченко. Вместе мы придумали проект иллюминации, которая будет частью и развлекательного и образовательного процессов, - рассказывает Сафронов.Суть проекта заключается в подсветке зданий, проекциями сооружений, которые находились там раньше или были утеряны при реставрации.- На Красной полно таких мест, и важно, что с этими домами связаны свои истории или легенды, которые можно узнать только на специальных экскурсиях или лекциях, - считает Сафронов.Чтобы сделать такую иллюминацию, не нужно много ресурсов: нужны проекторы и слайды.- Чтобы понять, как работает система, можно посмотреть на ставшие популярными в последнее время рекламы разных заведений на улицах города, когда логотипы проецируются на пол. Здесь принцип тот же самый, только проектор должен быть чуть мощнее, - поясняет автор идеи. – Плюс ко всему, можно менять изображения, например, на праздничный и повседневный.Есть, что узнатьПроекция старых зданий предполагает не только красивый вид, но еще и образовательную составляющую. Иллюминация сопровождается QR-кодом на приложение, где рассказывается история конкретного здания.- Нам хочется красоту с образованием совместить, а не просто навешать разноцветных лампочек по городу, - резюмировал Олег Сафронов.Этот проект оказался лучшим. Теперь на повестке этап реализации, который с нетерпением ждут, как авторы, так жители.