Пожар в парке аттракционов в Анапе 14 января 2021 случился в развлекательном парке «Джунгли». В огне полыхал «Дом вверх дном», также досталось и «Парку динозавров». Сотрудники сообщили о возгорании спасателям, полностью справиться с пожаром удалось в течение полутора часов.- Сообщение о пожаре на улице Красноармейской в Анапе поступило в 23:05 13 января. В парке горели два сооружения на территории развлекательного парка общей площадью 120 квадратных метров. Полностью ликвидировать огонь удалось в 00:28, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Также в ведомстве добавили, что от МЧС привлекались четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Огонь тушили с трех стволов «Дельта».По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. «Дом вверх дном» сгорел полностью, а в «Парке динозавров» пострадал только забор и вход. В настоящее время назначена экспертиза, специалисты установят очаг и точные причины возгорания. Сейчас предполагают, что ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Владельцы парка развлечений в это время подсчитывают нанесенный огнем ущерб.В соцсетях публикуют фото и видео пожара, на кадрах видно, как в результате пожара в парке развлечений в ночное небо поднимаются клубы дыма, окрашенные в красноватые оттенки из-за огня.