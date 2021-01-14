31-летний нападающий сборной Испании Диего Коста остался без работы. Этой зимой форвард расторг контракт с «Атлетико». Сейчас Диего ищет новый клуб. По слухам, испанцем активно интересуется «Краснодар».Российский клуб - неплохой вариант для форварда. Нападающий уже знаком с Краснодаром. Со сборной Испании Диего Коста гостил тут во время чемпионата мира 2018 года. «Красная фурия» ( так называют национальную команду Испании) жила в академии «быков». Вместе с собой испанцы даже привозили личных поваров.Однако Диего Косту это не остановило. Вместе с партнерами по команде он тогда отправился изучать местный фаст-фуд. Выбор остановил на уличном ларьке с шаурмой. И тогда блюдом игрок остался очень доволен.Теперь же испанцу важно, чтобы было не только вкусно, но и чтобы новый клуб выступал в еврокубках. «Быки» продолжают борьбу в Лиге Европы – на стадии 1/16 финала команда Мурада Мусаева сыграет с «Динамо Загреб».По данным источника, Косте не выгодно переходить в топ-клуб. Если он найдет команду, которая борется за победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов, то «Атлетик» получит право на компенсацию в размере 15 млн. евро.Дрался с партнерами по командеКстати, испанец давно перепутал футбол и смешанные единоборства. Об этом говорил еще отец парня. Но если в детстве Диего Коста дрался с соперниками, то в последнее время перешел на партнеров по команде. Только в «Челси», в котором играл до второго перехода в «Атлетико», он схлестнулся минимум с тремя игроками. А уже последний конфликт Косты случился перед его уходом из «Атлетико» - Диего предложил бой помощнику главного тренера Нельсоном Вивасом. Но испанца успели оттащить сотрудники клуба.Бежал за деньгамиЗимой 2017 года Диего Коста зажигал в «Челси». Вместе с командой российского бизнесмена Романа Абрамовича испанец выиграл чемпионат страны.Форвард ударно начал новый сезон. Но зимой неожиданно исчез из заявки. Тогда стало известно, что китайский клуб «Тяньцзынь Цюаньцзянь» положил нападающему оклад в 35 млн. евро в год. На одной из тренировок Коста заявил о повреждении и желании уехать в Поднебесную. Врачи «Челси» обвинили игрока в симуляции, а боссы английской команды забраковали переход.Летом приключения Косты продолжились. Он задержался в отпуске, вовремя не вернулся в «Челси» и получил 300 000 фунтов штрафа. Больше терпеть игрока в Англии не стали и сослали в «Атлетико».Стал предателем в БразилииВ 2014 году Диего Коста долго выбирал спортивное гражданство. Он родился в небогатой семье в Бразилии, в детстве был уличным продавцом. В Испании Диего оказался только в 19 лет. Но именно здесь он состоялся как футболист. Поэтому выбор сделал в пользу «красной фурии», чем расстроил не только бразильских болельщиков, но и собственную семью.На чемпионате мира 2014 года – турнир проходил в Бразилии – Диего Косту освистывали в каждой игре и назвали Иудой за предательство родной страны.Мерзкие поступкиДиего Коста не умеет вести себя на поле. Испанцы считают его одним из самых мерзких игроков в мировом футболе. Он вытирал нос о футболку партнера по сборной Испании Серхио Рамоса, ломал кости защитнику сборной Бельгии Венсану Компани, и перчаткой затыкал рот Федерико Фасио, когда выступал за «Севилью».Эти поступки не оставались без внимания. Коста не раз получал по лицу от соперников, хватал долгие дисквалификации и оплачивал огромные штрафы, но не учился и продолжал свое дело.Уклонялся от налоговВ 2019 году испанская полиция потребовала наказать Диего Косту за уклонение от уплаты налогов. По данным ведомства, испанец скрыл доходы от продажи имиджевых прав в 2014-м. Речь шла об одном миллионе евро.Прокуратура требовала для игрока полгода заключения и штраф – 500 000 евро. Однако Диего быстро закрыл долги перед налоговой – более 1,1 млн. евро. Так Коста избежал тюремного срока и отделался только штрафом.Как будет вести себя игрок в Краснодаре, если, конечно, его возьмут, покажет время.