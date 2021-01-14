Эпидемия не сбавляет оборотов по всему миру спустя почти год. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 января 2021 года. Количество заболевших продолжает расти.- Всего с начала пандемии в крае инфекция подтвердилась у 29986 человек, в том числе, у 2370 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 528,3, - сообщают в оперативном штабе региона.Количество жертв коронавируса составляет уже за тысячу.- 118 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, 4 – на ЭКМО в краевой клинической больнице №1, - рассказывают в краевом министерстве здравоохранения.Помочь победить инфекцию локально поможет прививка, надеются эпидемиологи. Вакцины российского производства они уверенно называют лучшей в мире. Она не требует особых условий хранения и почти не проявляет себя побочными ощущениями после постановки.В регион уже поступили почти 19 тысяч доз вакцины. Более 200 тысяч доз край планирует получить до февраля.Все имеющееся количество препарата поликлиники Краснодарского края использовали и начали записывать желающих привиться на будущее. В минздраве рекомендуют прежде чем отправляться на вакцинацию, позвонить в регистратуру своего медучреждения.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 14 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 60 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 14 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 6 пациентов.Коронавирус в Сочи 14 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у троих человек.Коронавирус в Геленджике 14 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены трое инфицированных.Коронавирус в Туапсе 14 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлен 4 новых случая заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 14 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки нет заболевших.