Где выгуливать собаку? Первый ответ простой: во дворе. Но тут же появляются проблемы. Остальные жильцы, недовольные лаем, просят надевать намордники, боясь быть укушенными. Но самая главная проблема – собачьи экскременты. Далеко не все владельцы домашнего питомца убирают за ними.- Если бы недалеко от дома была площадка, где я могла бы выгуливать своего Джека, то проводила там очень много времени, - сказала читательница «КП» - Кубань» Ольга Егорова. – Где эти площадки есть в Краснодаре?КонкретноВ краевой столице дрессировать собак со всеми удобствами можно в нескольких местах. Например, на площадке на Затонном пр., 1, также на Селезнева. Там база дрессировочного центра «Команда Русский Триумф». Также есть частные школы для собак. Например, на Атарбекова, 25, Щорса, 50/2, Сормовской 10/2 и на Промышленном пр., 5.Также была площадка для выгула и дрессировки на улице Вавилова. Ее построили во время комплексного благоустройства в 2017. Однако сейчас ее нет.- Жильцы решили, что на этом участке лучше организовать парковку для машин. Прошло собрание, были собраны подписи, - пояснили «КП» - Кубань» в мэрии Краснодара.Берем в свои рукиЕсли в вашем районе остро чувствуется нехватка площадки для собак, то соорудить ее проще, чем кажется. Ее появление, это не чудо из разряда пиара, а планомерная работа жильцов.Что для этого нужно? В администрации Краснодара рассказали. Стоит оговориться, что правила едины и для других городов Кубани.Итак, площадки могут быть созданы на придомовых территориях многоквартирных жилых домов в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников квартир.- Необходимо соблюсти несколько условий. Например, площадка должна быть не ближе 25 метров от окон и подъездов, а также не ближе 40 метров – от детских или спортивных площадок, - пояснили в мэрии Краснодара.В таком случае обустройство площадки, ее оснащение лежит на жильцах: сколько собрали денег, столько и потратили.Если на территории ЖК такого места нет, то можно выйти с инициативой от нескольких комплексов в городской департамент муниципальной собственности и городских земель. Там рассмотрят возможности и подыщут место под площадку для выгула собак.Может достаточно пакетиков?Если жильцы дома решили, что достаточно только того, чтобы не было кучек на тротуарах и клумбах, то поставить ящички с пакетиками для уборки за питомцами еще проще. Не нужны какие-то нормативы по площади и так далее. Достаточно также на собрании жильцов оговорить сумму и купить боксы с пакетиками. Да и стоят они гуманных денег. Например, комплект из диспенсера из нержавейки с запасом в 500 шт. бумажных дог-пакетов с совком стоит 4 000 - 5 000 рублей. Сами пакеты стоят примерно 1 500 рублей за 300 штук.