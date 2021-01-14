Примеров, когда кубанцы передают из уст в уста схемы лечения и даже остатки лекарств, уже немало.- Соседка переболела, у меня тоже все симптомы коронавируса проявились. В больницу я не пошла, все равно одно и то же всем назначают! Она была, ей назначили целый перечень лекарств, включая антибиотик. Я купила все тоже самое, лечусь, - рассказывает \\"КП\\" - Кубань\\" Оксана Акимова.Говорят, что заимствованное у соседа лечение даже иногда помогает. Но чаще, оказывается, серьезно вредит. И даже приводит к попаданию в госпиталь для \\"ковидных\\" больных с тяжелейшими осложнениями.- Я категорически против такого подхода. Просто потом на практике наблюдаю, к чему это приводит, - говорит главный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов. - Из состояния, в которое больной сам вверг себя приемом сильнейших препаратов по чужой схеме лечения, мы вывести его порой уже не способны. Мы не воскрешаем, а лечим!Никакие аргументы, что у лечащего врача в поликлинике не было талонов, а номер регистратуры не отвечал, инфекционисты не приемлют.- Значит, надо долго звонить! Врачи сейчас загружены колоссально по всему миру, наш регион не исключение.Надо звонить. Но назначение самим себе убийственных доз гормонов или антибиотиков сгубит вас быстрее, - уверен врач.По словам Сергея Зотова, все доктора, медсестры и санитары уже год работают без отпусков. В Краснодарском крае в феврале исполнится год борьбы с COVID-19.