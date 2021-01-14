Безобидная, на первый взгляд, ссора между родителями и 16-летней девочкой закончилась вызовом пожарных. Все случилось в поселке Первомайском Ленинградского района края. Там глубокой ночью загорелся частный дом. По словам соседей, он вспыхнул, словно спичка.- Мы почувствовали дым. Выглянув в окно, увидели, как дом пожирает пламя. Огонь очень быстро распространялся, - говорят «КП» - Кубань» очевидцы.От криков за окном домочадцы проснулись. На место вызвали пожарных.Пока спасатели тушили пламя, женщина искала свою дочь.- В доме ее нет, я не знаю, что произошло, и где она. Помогите! – сбивчиво говорила владелица дома правоохранителям, которые прибыли на место, чтобы помочь.Сотрудники полиции стали искать девочку. Оказалось, что в тот момент, когда ее дом полыхал, она ночевала у своей подруги. Школьница не пострадала, о чем тут же сообщили матери, однако то, что рассказали потом, повергло женщину в шок.- Установлено, что после ссоры с родителями 16-летняя девочка зашла в гараж. Там она нашла кусок тряпки, который смочила в бензине. После чего вернулась в дом, чиркнула зажигалкой и бросила горящую ткань в прихожую. После чего ушла к подруге на ночевку, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Ни один мускул на лице подростка в момент поджога не дрогнул. В доме находились ее мать и отчим, которые могли погибнуть. К счастью, обошлось без жертв. Огонь потушили, но семье теперь еще долго придется восстанавливать свое сгоревшее жилье – пламя уничтожило больше 70 квадратов площади.- Известно, что на учете в отделе по делам несовершеннолетних школьница не состояла. Однако теперь ее возьмут на карандаш, - добавляет источник в правоохранительных органах.После поджога было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».- В данном случае девушка уже достигла 16-летнего возраста, а это значит, уголовную ответственность за содеянное ей придется понести, - говорит юрист Денис Васильев. - Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, наказываются штрафом до 40 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет. Суд может приговорить ее и к тюремному заключению на срок до двух лет.