На Кубани число умерших от коронавируса стремительно растет. Каждый день скорбная статистика фиксирует по 15 новых жертв коварного вируса. Средний возраст пациентов, которых не смогли вернуть к жизни, несмотря на все усилия врачей - 50 лет. Совсем еще не старики, но к этому моменту редкий из нас не имеет, как говорят медики, сопутствующих болезней.Чаще всего в таком \\"букете\\" диабеты и гипертонии, реже - сердечная недостаточность и индивидуальные пороки. Но всегда ли это приговор для коронавирусных больных?- Мы лишь можем сказать, что люди с такими недугами - в группе риска, но это совершенно не значит, что они не выздоравливают после \\"ковида\\". В том-то и коварность этой заразы, что мы не знаем, чего от нее ожидать, - говорит \\"КП\\" - Кубань\\" главный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов.Как показывает практика, толстячки с диабетом иногда и вовсе не ощущают течение болезни.- Да, бывают и такие случаи. А другой умрет от нее. Пока мы можем лишь предполагать, что эти люди получили разную вирусную нагрузку. Или запустили заболевание на начальном этапе, - продолжает врач.Именно такие наблюдения показывают, что ношение защитных масок эффективно.