В Краснодарском краевом суде только и говорят о мужчине, который выбрал необычный образ для заседания. Длинная туника, колпак на голове фиолетового цвета — ну чем ни костюм волшебника?Стоит сказать, вопросов к дресс-коду у приставов не возникло. По сути мужчина ничего не нарушил — в суд нельзя приходить в спортивных костюмах, шортах, сланцах, мини-юбках, в любой прозрачной или грязной одежде. Здесь же не тот случай.На входе мужчина, тщательно расправивший мантию, сообщил, что он участник процесса. Более того, предъявил доверенность, по которой собирался представлять интересы одной из сторон. Служители порядка проверили посетителя, нет ли у него запрещенных предметов, но все чисто, потому пропустили в холл.Там волшебник стал главной темой обсуждения у адвокатов и юристов.- Дамблдор в министерстве правосудия не иначе! - шутили присутствующие.- Мерлин, ты ли это? - поддерживали другие.При этом сам мужчина вел себя спокойно — никаких лозунгов не выкрикивал да и перформансов не устраивал. Выйдя из лифта, как ни в чем не бывало он подошел к двери зала, где должно было состояться заседание и ждал разрешение войти.В назначенное время секретарь суда позвал обе стороны. Но не прошло и несколько минут, как мужчину в колпаке попросили на выход.- В зале заседания проходил рядовой гражданский процесс. К участию в судебном заседании он, действительно, не был допущен, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Краснодарского краевого суда Мария Пирогова. - Когда судья начал выяснять, кто присутствует в зале, стало известно, что этот мужчина — представитель одной из сторон. Это подразумевает наличие юридического образования. Документ, подтверждающий таковое, он предоставить не смог.Остаться в зале суда как вольный слушатель мужчина в костюме волшебника тоже не смог.- В связи с пандемией в залах суда допускаются непосредственно участники процесса, - добавляют в Краснодарском краевом суде.Как говорят очевидцы, сам посетитель, обративший на себя внимание незаурядным способом, пытался поскандалить, но недолго.- Слышал, как он говорил, что все равно может присутствовать на заседании, потому что имеет достаточно знаний. А то, что они не закреплены дипломом, ничего не значит, - рассказывает «КП» - Кубань» очевидец. - Но долго свою позицию он не отстаивал, через 5 минут видел, что он уже выходил из здания суда.