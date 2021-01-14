В Сочи оправдался прогноз по оползням. Сильные дожди пропитали почву водой и асфальт не выдержал. Масштабный оползень сошел на улице Транспортной. Гигантские трещины буквально разорвали дорожное покрытие.Вместе с частью дороги под землю провалился грузовик.- При сходе оползня никто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи. - Данная дорога не общего пользования. Обвалившийся участок относится к прилагающей территории коммерческой торговой базы.На месте работают городские оперативные службы, опасная территория огорожена.- Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых будет принято решение о восстановлении участка дороги, - добавила представитель пресс-службы.МЧС предупреждала о грядущих катаклизмах. В регионе действует экстренное предупреждение.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи ветер снес стометровый забор на Имеретинской набережной.Специалисты связывают погодные катаклизмы с температурными ножницами в Сочи. Температура в городе опустилась на 13 градусов. Еще вчера люди раздевались на пляже, а сегодня надели теплые куртки и шапки.Даже растения не выдерживают подобных резких перепадов температуры. В сочинском парке «Ривьера» из-за сильного ветра и чрезмерно влажной почвы упал столетний кедр.Морозы до минус 4 °С ударили в горном кластере курорта. На высоте выше 1,5 метров над уровнем моря за ночь выпало около 20 см свежего снега.- Действие штормового предупреждения по осадкам с порывистым ветром продолжается. В течение ближайших трех суток – 14, 15, 16 января – метеорологи также спрогнозировали вероятность образования смерчей над морем на участке от Магри до села Веселое, - напомнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.