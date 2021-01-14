16-летняя школьницу из поселка Первомайского Ленинградского района, чьи родители чудом спаслись из огня, временно поместили в психоневрологический диспансер. Напомним, 30 ноября 2020 года девочка поссорилась с мамой и отчимом. Пустяковая, на первый взгляд, стычка не на шутку разозлила десятиклассницу.Девочка заперлась в своей комнате, дождалась, когда родители уснут. Глубокой ночью она вышла из дома и направилась в гараж, где нашла старую тряпку. Ее она смочила бензином, а после вернулась в дом и чиркнула спичкой.Сильный огонь объял весь дом. Школьница как ни в чем не бывало ушла к подруге ночевать. А тем временем соседи, увидевшие, что творится за окном, стали будить семью. К счастью, женщина и мужчина выбрались, они не пострадали. Однако дом им придется еще очень долго восстанавливать.После того, как выяснилось, что к поджогу причастна дочь владелицы жилья, возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».- Во время предварительного следствия 16-летняя девушка помещена в медучреждение, где дадут оценку ее психоэмоциональному состоянию, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Стоит сказать, что девочка уже достигла того возраста, когда наступает уголовная ответственность за содеянное. В случае, если эксперты не выявят у нее никаких отклонений в психике, то она получит наказание - либо принудительные работы, либо реальное тюремное заключение.- Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы, - уточняют в краевом главке.В противном случае, школьницу отправят на принудительное лечение.