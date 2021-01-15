«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 15 января 2021 года.В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. По последним данным в регионе 195 зараженных. Среди них 22 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 30 тысяч.- Сейчас 114 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1143 человека в крае скончались от коронавируса.На соблюдение антиковидных требований в регионе проверили более 35 тысяч объектов потребсферы.– На сегодняшний день в крае с ограничениями, но разрешено большинство видов деятельности, -отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Со своей стороны мы продолжим контроль соблюдения действующего в регионе режима повышенной готовности.С 23 декабря по 11 января в регионе выявлено 2,7 тысячи нарушений. Большинство из них, 76%, связано с отсутствием средств индивидуальной защиты у посетителей магазинов и кафе, 23% – нарушения масочного режима у персонала.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани разрешили работать театрам и Домам культуры. При этом зрительные залы должны быть заполнены не более, чем на 15%КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 15 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 69 новых случаев заболевания.Коронавирус в Анапе 15 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 6 пациентов.Коронавирус в Сочи 15 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 2 человек.Коронавирус в Геленджике 15 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены 11 инфицированных.Коронавирус в Туапсе 15 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлены шесть новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 15 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки один заболевший.