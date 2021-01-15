Зима вернулась в Краснодар! В ночь на пятницу в краевом центре выпало около 20 сантиметров снега. Припорошило все: от центральных улиц до небольших придомовых территорий.Только горожане этому не сильно рады. 30 единицы городской техники выехали на дороги еще вечером четверга - расчищать улицы. Но люди не спешат на работу. Ездят осторожно и создают километровые заторы. Кто-то не успел «переобуть» автомобиль, а кто-то боится попасть в ДТП из-за неудачного маневра.Краснодарка Елена, которая живет в Юбилейном микрорайоне, сообщает, что на работу на улицу 2-я Пятилетка добиралась долго, так как дороги засыпаны снегом и их ещё не успели расчистить.Как назло, именно в эту снежную ночь в Краснодаре началось возведение трамвайной линии. Работы развернулись на улице Солнечной. Оттуда начали переносить коммуникации. Еще перекрыта улица Московская до Солнечной в сторону центра.- В связи с работами произошли изменения в движении общественного и личного транспорта, - сказали «КП» – Кубань» в городском департаменте транспорта.Со стороны Петра Метальникова по Московской теперь можно повернуть лишь на Солнечную: движение прямо на время работ запрещено.Из-за избытка машин на Солнечной случился коллапс. Она стоит от улицы Михаила Ягодина до 40-летия Победы– это более 5,5 км.Похожая ситуация на улице-дублере Солнечной – Восточно-Кругликовской. Она стоит от улицы Героя Яцкова до Школьной: из-за двух ДПТ она уже стала багровой.Сложная ситуация сейчас и на улицы 40-летия Победы. Она стоит от нового Цветочного рынка до Московской.Из-за ДТП парализовано движение на улице Северной: от Садовой до Отрадной.Тяжелой остается ситуация на въезде в город. Перед Яблоновским мостом образовалась полуторакилометровая пробка, перед Тургеневским – двухкилометровая.Ранее мэрия Краснодара призвала жителей отказаться от личного транспорта в пятницу.- Дорожная служба ведет расчистку улиц непрерывно. Противоледными реагентами были обработаны все проезжие части магистральных улиц и дорог 1-й очереди с маршрутами движения общественного транспорта. За ночь очищено более 5,4 кв. км, обработано более 2,7 кв.км., — сказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.