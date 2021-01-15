Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае остается напряженной. Уже несколько дней на Кубани фиксируется более 190 новых случаев заражения инфекцией. Около трети случае выявляется в краевом центре. Больше месяца в Краснодаре ежедневно регистрируется минимум 50 заражений.- На сегодняшний день показатель заболеваемости коронавирусом на Кубани на 100 тысяч населения составляет 535,2, – сказали КП – Кубань в оперативном штабе регионе.Во вторник, 13 января, Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию жителей страны.С конца прошлого года краснодарские поликлиники принимают заявки от желающих привиться от страшной инфекции. Пока препарата хватает не всем, но в ближайшее время ситуация изменится. Сейчас в регион поставлено около 19 тысяч вакцин. Но до февраля 2021 года края получит еще 200 000 доз препарата.- Из 7 165 человек привитых от коронавируса 807 получили полный курс вакцинации - 2 прививки. В регионе для вакцинации населения против COVID-19 определены 97 медицинских организаций, в том числе 86 организаций, оказывающих амбулаторную помощь, - сообщили «Комсомолке» в минздраве региона.В Краснодаре привиться от коронавируса можно по следующим адресамПоликлиника № 1, ул. Красная, 50;Поликлиника № 3, ул. Ставропольская, 142;Поликлиника № 4, им. Гоголя, 91;Поликлиника № 5, ул. им. Калинина, 243;Поликлиника № 7, ул. им. Пушкина, 51;Поликлиника № 8, ул. 3-я Целиноградская, 1;Поликлиника № 9, ул. им. Атарбекова, 27;Поликлиника № 10, ул. Коммунаров, 229;Поликлиника № 11, ул. Садовая (Пашковский жилой массив), 9;Поликлиника № 12, ул. им. Вавилова, 9;Поликлиника № 13, ул. Силантьева, 76/1;Поликлиника № 14, ул. Толбухина, 81;Поликлиника № 15, ул. Селезнева, 94;Поликлиника № 16, ул. Московская, 66;Поликлиника № 17, ул. Симферопольская, 16;Поликлиника № 19, ул. Офицерская, 33;Поликлиника № 22, ул. Калинина, 13, литер А;Поликлиника № 23, ст. Елизаветинская, ул. Новая, 46;Поликлиника № 25, ул. Платановый Бульвар, 10а;Поликлиника № 27, ул. Дмитрия Благоева, 16;Краевая клиническая больница № 1 имени проф. С. В. Очаповского, ул. Российская, 140;Старокорсунская участковая больница, станица Старокорсунская, ул. Ленина, 82.