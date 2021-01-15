Из-за мощного снегопада, который обрушился на Краснодар прошлой ночью, мегаполис сковали девятибалльные пробки. 30 единиц городской техники выехали на дороги еще вечером четверга – расчищать улицы. Однако полностью справиться со стихией они не успели. За ночь в Краснодаре выпало более 20 сантиметров осадков. Снег шел всю ночь.Больше всего жалоб поступало с улицы Мачуги.- В Краснодар пришла зима. Улица Мачуги – одна из главных в мегаполисе. По ней в город едут люди с Кропоткина, Знаменского, Армавира. Но ее не успели расчистить. Видно, что пытались, но не успели, – жалуется Михаил, житель Адыгейска.Из-за снегопада на улице Мачуги образовались огромные заторы. Также здесь увеличилось количество ДТП. По данным «Яндекс.Карты», минимум шесть машин столкнулись на этом участке утром.Сейчас ситуация в Краснодаре улучшилась. Пробок еще остаются, но не такие большие, как в восемь утра – всего шесть баллов. Еще стоит улица Российская. Сюда рванули жители ближайших районов, которые раньше ехали на работу по Московской.Сегодня ночью здесь начались работы по строительству трамвайной ветки. Жителям Московском пришлось экстренно менять маршрут: одни рванули на Ростовской шоссе, другие – на Российскую, пробка на которой растянулась на пять километров.Также стояли люди на дублере Российской – улице Владислава Посадского. Из-за ДТП в этом районе случился настоящий коллапс. Пробка растянулась на несколько километров.Не поделили дорогу машины на улице Северной. Здесь лоб в лоб столкнулись две легковушки.Жесткая авария случилась на Ейском шоссе в районе Витаминкомбината.На пересечении улицы Зиповской и Ростовского шоссе автобус не поделил дорогу с грузовой газелью.Из-за ДТП сейчас затруднено движение на улицах Селезнева, Колхозная и Петра Метальникова.Ранее мэрия Краснодара призвала жителей отказаться от личного транспорта в пятницу.- Дорожная служба ведет расчистку улиц непрерывно. Противоледными реагентами были обработаны все проезжие части магистральных улиц и дорог 1-й очереди с маршрутами движения общественного транспорта. За ночь очищено более 5,4 кв. км, обработано более 2,7 кв.км., — сказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФото снегопада в Краснодаре 15 января 2021: замело дороги и остановкиПод белым покровом оказались деревья и дома (читайте далее).Последствия снегопада в Краснодарском крае 15 января 2021: жителей просят оставить машины домаТехника борется с последствиями снегопада в Краснодарском крае 15 января 2021 (читайте далее).