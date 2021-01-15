На этой неделе в Сочи был установлен температурный рекорд. На Черноморском побережье воздух прогрелся до 21 градуса. Сейчас аномальная жара уже позади, и не только в Сочи. Закончилась она на всей территории Краснодарского края.В ближайшие выходные на Кубань обрушатся мощнейшие снегопады и метели, как в Краснодаре в пятницу. Вместе с ними ожидается резко понижение температуры воздуха. В некоторых районах Кубани столбики термометра опустят сразу до минус 22-х.- То, что в пятницу высыпало в Краснодаре, это только начало, поверьте, – сказал «КП» – Кубань» начальник краснодарского гидрометцентра Вилен Оганов. – Уже на выходных мы ждем снегопады и метели на Западе или Севере края. Также будет сильное похолодание.Ожидается, что столбики термометров опустятся до рекордно низких отметок в этом году. В среднем температуре в регионе упадет сразу на 13-15 градусов.- Ждем понижения до минус 10-15 градусов. На Востоке Краснодарского края – до минус 17-22. Днем температура также останется довольно низкой: минус 5-10, – пояснил специалист.Сильно упадет температура в Краснодаре. По прогнозам синоптиком, в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до минус 12. Сопровождаться это будет обильным снегопадом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯнварь ещё покажет: синоптики рассказали, что на Кубани будет с морозами и снегомПриродная стихия не отступает (читайте далее).