Сборная России по футболу возвращается в Сочи. На стадионе «Фишт» команда Станислава Черчесова в матче отборочного цикла чемпионата мира примет команду Словении. Игра пройдет 27 марта. Стартовый свисток на арене прозвучит в 17:00.Сборная России попала в группу H отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре вместе со Словенией, Словакией, Мальтой, Хорватией и Кипром.Стадион «Фишт» – знаковое место для сборной России. В четвертьфинале домашнего чемпионата мира 2018 года команда Станислава Черчесова здесь играла с Хорватией. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее были гости – 3:4.