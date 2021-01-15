Зима в краевом центре настолько «сурова», что лишь изредка одаривает снегом. То, что произошло минувшей ночью, - очередной подарок для краснодарцев. Правда, днем отметки на столбиках термометров поползли вверх — на улицах все начало таять. В итоге вместе сугробов — слякоть. Чтобы покататься на лыжах или санках, совсем не обязательно ехать в другой регион. Рассказываем, где найти снег, если вы житель кубанской столицы.Ближе всего — Северский район, где можно лепить снеговика и играть в снежки. Конечно, склоны здесь не такие, как на крупных горнолыжных курортах. Но с другой стороны — такой вариант будет отличным для семей с детьми. Катание на ватрушках здесь самое то.Настоящая зимняя сказка сейчас в горах Апшеронского района и Адыгеи. В Гузерипле и Мезмае уже несколько дней подряд идет снег. Температура там держится минусовая и в ближайшее время подниматься не собирается. Так что сюда есть возможность приехать как минимум в течение недели.Время в пути на машине из Краснодара около 2,5 — 3 часов. В целом, если соберетесь в сторону Гузерипля, то по дороге у вас будет выбор. По трассе вы доедете до поселка Каменномостский, за ним будет развилка. Прямо — Даховская, Хамышки, Гузерипль. Направо — плато Лаго-Наки. Где гулять и кататься, решать вам.Горшочек варит сейчас и в горах Сочи. За сутки прирост снега на пике 53 сантиметра, в нижней зоне на плато 30 сантиметров, на финишной зоне 20 сантиметров.На нижней отметке держатся нулевые отметки, однако на вершинах - стабильно минус. На самой вершине - 10-12 градусов и валит снегопад.- На отметках ниже 1350 метров возможен очень плотный снег на трассах, на котором тяжеловато закантовывать доску или лыжи, поэтому соблюдайте дистанцию, контролируйте скорость, - советуют на горнолыжных курортах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯнварь еще покажет: синоптики рассказали, что на Кубани будет с морозами и снегомЖдем снегопадов и метелей на западе или севере Краснодарского края (подробнее)