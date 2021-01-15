В среду в Сочи был установлен температурный рекорд. Воздух на побережье Черного моря впервые прогрелся до 21,2 градуса. Такого не было никогда в истории. Уже на следующий день погода на курорте ухудшилась. Температура воздуха упала до плюс 6-8 градусов. Вместе с похолоданием в Сочи вернулись и дожди. Они начались вчера вечером и продолжились сегодня утром. Сегодня в Сочи вовсе заметили смерч.Воронка образовалась над морем в районе одного из пляжей курорта, но была видна практически со всех районов Сочи.По словам местных жителей, воронка была узкой. Она исчезла так же быстро, как и образовалась. Местные жители сняли природное явление на видео.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯнварь ещё покажет: синоптики рассказали, что на Кубани будет с морозами и снегомПриродная стихия не отступает (читайте далее).