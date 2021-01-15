Ситуация с распространением коронавируса на Кубани по-прежнему напряженная. Ежедневно в регионе фиксируется более 190 случаев заражения инфекцией. Из-за страшной заразы краевые школы не раз уходили на самоизоляцию.Сейчас на территории Краснодарского края остаются закрытыми 3 класса в двух школах: одна – в Краснодаре, другая – в Щербиновском районе. Всего в них обучаются 80 детей. Сейчас они занимаются дистанционно.- Уже в понедельник возвращается к занятиям учащиеся школы №11 Калининского района, – рассказали «КП» – Кубань» в министерстве образования, науки и молодежи политики Краснодарского края.Ранее стало известно, что из-за коронавируса на самоизоляцию ушли порядка 200 воспитанников детских садов Кубани. Речь идет об 11 группах в четырех учреждениях краевого центра и Динского района.Также на карантин закрыта одна группа в детском саду в Приморско-Ахтарском районе.- Из-за коронавируса остаются закрытыми два класса в школе в Щербиновском районе. Там 47 детей занимаются дистанционно. Более 62 000 кубанских студентов 63 из 68 колледжей и техникумов края приступили к занятиям в очном режиме, – добавили в ведомстве.Из-за угрозы распространения коронавируса свыше 40 000 студентов 45 высших заведений Кубани занимаются по смешанной форме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Кубани три школы закрыли на карантин из-за коронавирусаДети отправлены на самоизоляцию (читайте далее).