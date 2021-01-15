Пользователи соцсетей шокированы и возмущены жутким происшествием в Сочи на городском пляже «Ривьера», случившимся накануне.Здесь охранник до смерти забил дубинкой нутрию, появившуюся на пустынном пляже.Это животное хорошо известно горожанам. Нутрия несколько лет жила на реке Сочи, и за это время стала настоящей любимицей сочинцев. Животное периодически подкармливали, родители специально приводили на набережную детей, чтобы они могли посмотреть на нутрию.Никто точно не знает, откуда она взялась в центре Сочи. Многие предполагают, что нутрия могла сбежать из парка «Дендрарий». Животное было абсолютно мирным, нутрия привыкла к доброму к себе отношению со стороны людей, и не боялась их.И вот нутрия впервые появилась на пляже, возможно ее снесло сюда сильным течением впадающей в море неподалеку реки Сочи.Чудовищную расправу над зверьком сняли местные жители. Никто из них не смог предотвратить происходящее. В соцсетях сочинцы пишут, что уже обратились в полицию с целью поиска и наказания изувера-охранника. В его адрес звучат нешуточные угрозы и брань.- Да как земля носит таких «людей?!»,- один из наиболее безобидных комментариев.