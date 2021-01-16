Последствия взрыва на электроподстанции в Краснодаре в ночь на 15 января 2021, несмотря на темное время суток продолжают устранять. Работы ведутся на Ростовском шоссе. Последствия взрыва впечатляют – от электрообъекта практически ничего не осталось. Все уничтожено огнем. На территории лишь торчат обугленные металлические конструкции, все остальное - сгорело. Десятиметровый столб пламени был виден издалека. ЧП произошло на 13-ом километре шоссе.- По счастливой случайности никто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань»в Единой диспетчерской службе города.Огонь охватил потребительскую подстанцию «Дачи». Она, как собственность, обслуживается силами одноименного садоводческого товарищества.К устранению серьезной аварии привлечены бригады Краснодарского филиала компании «Россети Кубань». На месте работают три бригады Краснодарского филиала «Россети Кубань», передвижная электролаборатория и три единицы техники.Специалисты рассказали подробности о причинах происшествия.- На потребительской подстанции вышел из строя трансформатор, произошло короткое замыкание, оборудование загорелось, - уточнили в Краснодарском филиале компании «Россети Кубань».Очевидцы выложили в сеть видео происшествия. На кадрах видно, как одно за другим вспыхивает оборудование, слышны характерные хлопки.Специалисты Краснодарских электросетей оперативно отключили линию электропередач. Свет в домах более 1 тысячи жителей садоводческого товарищества «Дачи» погас. Но буквально в течение часа электроснабжение большей части потребителей удалось восстановить.Представитель пресс-службы Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» рассказала, что в настоящее время ведется доставка оборудования с производственной базы, чтобы оказать помощь в ремонте вышедшего из строя оборудования подстанции.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что подстанцию в считанные минуты охватил огонь.