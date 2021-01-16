Спасатели ГУ МЧС по Краснодарскому краю готовятся к обильным осадкам на территории региона. На Кубани работает оперативный штаб. Напомним, осадки прогнозируются с вечера 16 января до 18 числа. Синоптики прогнозируют связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. На территории региона 16-18 января ожидаются обильные снегопады, метель, усиление ветра.- Сперва снег накроет Черноморское побережье: Сочи и юго-восточную часть Краснодарского края. Это Туапсинский, Апшеронский, Лабинский районы, а также в Новороссийске и Геленджике, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. – 17 января непогода особенно разыграется в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. Во второй половине дня 17 января зона обильных садков захватит Новороссийск и Туапсинский район.Погода ослабит натиск 18 числа. Сейчас на территории Краснодарского края действует два экстренных предупреждения о лавиноопасности, еще одно касается обильного снегопада.Жителей и гостей региона просят помнить о совей безопасности. Не выезжать на машинах без необходимости. За рулем стоит избегать опасных и резких маневров.Авто стоит парковать не под деревьями, рекламными щитами.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):«01» - единый номер пожарных и спасателей;«101» - единый номер пожарных и спасателей8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.