В Краснодаре в ночь на 16 января началось строительство трамвайной ветки на ул. Московской. Пути протянут от Солнечной до Петра Метальникова.Это первое за 20 лет строительство новых путей.Утром 16 января место строительства посетили вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий и мэр города Евгений Первышов.Стоит отметить, что параллельно идет модернизация трамвайного парка.– Благодаря краевому финансированию за последние два года приобретено 70 новых трамвайных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. В этом году планируется приобрести еще 33 вагона, – сообщил замглавы региона.Чтобы проложить рельсы, властями была проделана большая работа. Дело в том, что земля находилась в частной собственности, а для начала строительства ее необходимо было перевести под муниципалитет.- Рассчитываю, что все получится сделать в течение года. Из-за строительства трамвайной ветки изменилась схема движения и автобусов, и трамваев, и автомобилей, - заявил глава города Евгений Первышов.Из-за того, что что на пересечении Московской и Солнечной будут переоборудовано разворотное трамвайное кольцо, временно был запущен челнок. Это временный трамвай номер «0». Он будет ездить от остановки РИП, до КубГТУ.- Работы на участке принесут ряд неудобств жителям, поэтому проезд в «нулевом» челночном трамвае, который временно перевозит пассажиров из-за работ на кольце, будет бесплатным. Чтобы добраться до места пересадки, платить не нужно, – сказал Евгений Первышов.Напомним, всего работники уложат 5,47 км путей. Там будет 5 остановок и диспетчерский пункт.