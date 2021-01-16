В Краснодарском крае навали районы, где самая низкая заболеваемость коронавирусом. Согласно данным оперштаба, заболеваемость на 100 тыс. населения наиболее низкая в Брюховецком районе – 140 чел. На втором месте Каневской район – 179 чел. Третье место с показателем заболеваемости 227 на 100 тыс. населения деля между собой Приморско-Ахтарский район и Новороссийск.Также в Краснодарском крае есть запас конченого фонда. Всего в регионе 6 631 койка, свободными остаются 1 430. Это 21,6 %. Работают 27 госпиталей.Прививки – всем желающимНа Кубани уже привили 10 426 человек, из них 3 037 прошли оба этапа вакцинации. Массовая вакцинация уже началась, людей ждут в поликлиниках по месту жительства. На данный момент, в Краснодарский край привезли 18,7 тысяч доз вакцины.- 235 тысяч доз поступит в регион до конца февраля, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.Напомним, на 16 января в Краснодарском крае подтвердили коронавирусную инфекцию у 197 человек. 20 человек скончались.Среди пациентов 115 женщин и 82 мужчины. Самому молодому заболевшему 5 лет, а самому возрастному – 93.В Краснодаре зафиксировали 61 новый случай заражения, в Сочи – 27. На третьем месте Темрюкский район – 14. Далее идет Белореченский район – 11. 10 в Горячем Ключе, 9 заболевших зафиксировано в Геленджике.6 положительных результатов подтвердили в Анапе.По данным краевого минздрава, с начала пандемии общее число заразившихся коронавирусом 30 769 человек. В том числе 2 422 ребенка.