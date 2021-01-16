Днем 16 января в горах Сочи сошла лавина. Это произошло на горнолыжном курорте «Альпика». Очевидцы сообщают, что лавина была небольшая. Никого не пришлось выкапывать. Однако несколько людей застряли, приехавшие к месту другие лыжники и сноубордисты помогли откапать лыжи.- Был рядом. Там большое снежное облако через трассу проходило. Снежные куски летели. Было страшно.Никто не пострадал.- Я не знаю, зачем люди на Альпику полезли, уже два дня говорят о лавиноопасности, - возмущаются спортсмены.Напомним, по прогнозу метеорологов с 18:00 16.01.2021 до 18:00 17.01.2021 в горах Сочи на высотах свыше 1000 метров над уровнем моря лавиноопасно.Спасатели рекомендуют населению воздерживаться от выходов в горы в этот период.В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010, 112.