Президент России Владимир Путин исполнил желание 9-летнего Руслана Андреева. Он написал письмо и отправил его в «Елку желаний». Это акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Владимир Путин участвует в «Елках желаний» с 2018 года. За время существования акции было исполнено 7950 желаний.- Мы уже были в Красной Поляне, катались на плюшках, гуляли. Везде были. А сын мне говорит, что хочет на лыжах. Я ему объясняла, что без инструктора кататься невозможно, что за один день не научиться. А мы позволить себе это не можем: я занимаюсь детьми, а муж работает электриком, - рассказывает Александра Андреева. – Сын мне ответил, что тогда попросит у Деда Мороза.В тот момент по телевизору как раз рассказывали про «Елку желаний». Мама со своей подругой посоветовала Руслану написать туда.- Хотя, если честно, мы даже не думали, что нам ответят. И тут нам позвонили. Я до сих пор не верю в случившееся, - говорит Мама Руслана Александра.Что написал ребенок?Письмо было незатейливым:«Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Руслан, мне 9 лет, живу в Сочи. Я очень мечтаю научиться кататься на лыжах, мечтаю провести день в Красной Поляне. Мы многодетная семья, и отдых всей семьей для нас дороге удовольствие. Я очень-очень верю, что мое желание сбудется».Слова долетели до адресата, и желание маленького Руслана исполнилось.- С нами связались 11 января и сообщили об этом, - говорит Александра Андреева. – Причем не называли какие-то определенные даты. Просто сказали, что мы можем приехать в удобное для нас время, когда есть снег.Отдых всей семьейМечту ребенка исполнили даже с избытком. Все выходные, 16 и 17 января, семья Андреевых, у которых трое детей, проведет на курорте Красная поляна.- В качестве подарка им будет обеспечено двухдневное проживание в одном из отелей курорта, предоставлен инструктор и лыжное оборудование, предложена развлекательная программа с посещением хаски-центра, катания на тюбингах, - сообщили «КП»-Кубань» в мэрии Сочи.Учиться кататься 9-летний Руслан пошел не один, инструктор взял с собой и его 14-летнего брата Андрея.Сперва они осваивали азы горных лыж на 960 метрах, а потом поднялись на высоту 2 200.- Нам такой здесь королевский прием устроили, что просто невероятно. Мы все под впечатлением. Мы всей семьей покатались уже везде, - говорит довольная мама. – Руслан просто в восторге. Мы все в восторге. Думаю, что теперь придется ездить кататься на лыжах чаще.Пока ребята рассекали склоны на лыжах, мама и папа вместе с 3-летней дочкой гуляли по курорту, заходили к собакам хаски, на которых потом катались.