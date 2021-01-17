«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 17 января 2021 года.В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. По последним данным в регионе 197 зараженных. Среди пациентов 115 женщин и 82 мужчины. Возраст заболевших от пяти до 93 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 30 тысяч.- Сейчас 108 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1143 человека в крае скончались от коронавируса.В Краснодарском крае навали районы, где самая низкая заболеваемость коронавирусом. Согласно данным оперштаба, заболеваемость на 100 тыс. населения наиболее низкая в Брюховецком районе – 140 чел. На втором месте Каневской район – 179 чел. Третье место с показателем заболеваемости 227 на 100 тыс. населения деля между собой Приморско-Ахтарский район и Новороссийск.Также в Краснодарском крае есть запас коечного фонда. Всего в регионе 6 631 койка, свободными остаются 1 430. Это 21,6 %. Работают 27 госпиталей.А еще на Кубани театры и дома культуры начнут работать с 21 января. Об изменении в режиме повышенной готовности заявил глава региона Вениамин Кондратьев.Правила заполняемости залов будут такие же, как и у кинотеатров. Зрителей должно быть не больше 15% от максимальной вместимости. Все посетители также должны быть в масках.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 17 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 61 новый случай заболевания.Коронавирус в Анапе 17 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 6 пациентов.Коронавирус в Сочи 17 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 27 человек.Коронавирус в Геленджике 17 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены 9 инфицированных.Коронавирус в Туапсе 17 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлен 1 новый случай заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 17 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки 2 заболевших.