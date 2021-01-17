17 января Краснодар, как и прогнозировали метеорологи, накрыла мощная метель, которую принес обширный циклон. За счет вторжения холодной арктической воздушной массы сильно похолодало - отметки уже опустились до 6 градусов мороза. Но это, говорят синоптики, не предел.Из-за стихии город превратился в один большой сугроб – замело автомобили, улицы, остановки.На дорогах из-за снежного апокалипсиса ухудшилась видимость - сейчас она около 50 метров. Машины едут с трудом - водители осторожничают.А погода и вовсе не летная. В краснодараском аэропорту — коллапс.- После полуночи Краснодар в очередной раз оказался под воздействием мощного циклона. Получив предупреждения метеорологов и экстренных служб, были мобилизованы все службы и техника для расчистки аэродрома, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.Аэропорт расчищает взлетные полосы и рулежные дорожки, а также обрабатывает их химреагентами с 03:30. До 8 утра аэровокзал продолжал прием и выпуск воздушных судов, но с усилением снегопада воздушная гавань столицы Кубани вынуждена ограничить свою работу. Закрыт аэропорт будет до 13:30.- Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно, - добавляют в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - Все утренние рейсы будут перенесены на вторую половину дня.В городе введено «штормовое предупреждение» из-за очень сильного ветра.Власти вывели на улицу всю технику, которая есть. Задействовали даже дополнительные бригады. Погода все время добавляет работы – снег будет идти еще несколько дней.- Магистральные улицы и путепроводы убирают и обрабатывают от гололеда 43 единицы специализированной техники, - говорит глава города Евгени Первышов. - Ситуацию в городе контролирует оперативный штаб. Делаем все возможное, чтобы расчистить дороги и общественные места от снега, создать условия для транспорта и пешеходов.Кроме того, мэр обратился к водителям и попросил не выезжать в город на летней резине.- По возможности, пока продолжается снегопад, лучше отменить поездки или передвигаться на общественном транспорте, - добавляет Евгений Первышов.ВАЖНО!Номера телефонов для вызова экстренных оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: 8 (861) 214-33-36 и 112.Также заявки можно оставлять дежурным в округах по месту жительства:– в Карасунском округе: 214-33-38;– в Прикубанском округе: 214-33-39;– в Центральном округе: 214-33-40;– в Западном округе: 214-33-41.