Краснодарский край буквально завалило снегом. Глубина небывалых сугробов достигает полутора метров. Вся имеющаяся техника в городах и станицах региона работает на износ.- Погода снова проверяет на прочность нашу систему ЖКХ и все оперативные службы края. Такого снегопада на Кубани не было давно. Он начался рано утром и по прогнозам синоптиков продлится еще сутки, - сообщает на свое станице в соцсети губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В родительских чатах появилась информация, что школьников завтра, 18 января, отпустят на однодневные каникулы.- Уважаемые родители, нам пришел приказ оставить детей дома в понедельник, 18 января. Необходимо также провести с ними беседу по поводу безопасности в период неблагоприятных метеоявлений, - сообщила учитель начальных классов в Северском районе.Официальной информации от министерства образования региона пока нет.Между тем, ожидается, что следом за снегопадом Кубань накроют морозы. Максимальная температура сегодня ночью, 17 января, может достигать -15 градусов.