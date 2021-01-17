Сегодня Кубань накрыла мощная метель. Сильнейший снегопад сегодня обрушился на Краснодарский край и Республику Адыгею. Столбики термометров стремительно поползли вниз.По прогнозам метеорологов, температура в регионе упадет в среднем на 12-15 градусов. Во многих районах Кубани столбики термометров уже показывают минусовые значения. Ночью морозы только усилятся.Уже сейчас МЧС России по Краснодарскому краю развернул шесть пунктов обогрева на кубанских дорогах.- Еще девять пунктов есть в резерве. В случае надобности они отправятся на проблемные участки дорог, – сказали КП – Кубань в пресс-службе ведомства. – Также они могут появиться в местах скопления транспорта.Например, если на участке дороги ограничат движение для расчистки снега, то туда будет отправлен мобильный пункт. Всего на Кубани выявлено 29 участков дороги с длинными спусками и подъемами. По статистике, именно там существует вероятность затруднения движения.- Сейчас пункты готовы к работе в Сочи, Армавире, Горячем Ключе в Туапсинском, Мостовском, Лабинском, Новокубанском, Успенском и Темрюкском районах, – добавили в ведомстве.Отмечается, что у подножья перевела Медвежья гора, что в Горячем ключе, уже появился пункт обогрева Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.