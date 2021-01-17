Меньше недели назад в Сочи был установлен температурный рекорд. Воздух здесь прогрелся до 21,2 градусов. Сейчас температура на курорте упала аж на 15 значений – до плюс 5. Вместе с похолоданием на курорт обрушился мощнейший ливень и шквалистый ветер.Из-за природной стихии в Сочи не смогли приземлиться сразу два самолета. Оба лайнера ушли на запасные аэропорты.- Из-за изменчивого ветра в районе аэровокзала самолет из Москвы приземлился в Ростове-на-Дону, а лайнер из Новосибирска совершил посадку в Минеральных водах, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэрогавани.Сейчас представители авиакомпаний решают вопросы, как и как доставить пассажиров на курорт.Ураган бушует на курорте с самого утра. Шквалистый ветер и сильный ливень сделали прогулки по набережной экстремальным развлечением. Людям буквально цеплялись за ограждения и ждали, пока ураган не стихнет. Чтобы спешно покинуть набережную. Иначе был риск загреметь в море.Из-за природной стихии строители срочно свернули работы на строящемся жилом комплексе. Из-за урагана здание лишилось баннера-ограждения, а местные жители наблюдали мистическое действо.- Ух ты! Это же настоящие дементоры из «Гарри Поттера» прилетели в Сочи. Какая красота. Уже десять минут не могу оторваться, – делились комментариями жители.Менее приятную картину наблюдали жители дома на улице Ясногорской, 5. По словам жильцов, недавно здесь ремонтировали кровлю. Неиспользованные материалы оставили прямо на крыше. Их и сорвал ураганный ветер. Листы шифера попадали прямо на машины, припаркованные у дома. Сейчас последствия стихия устранены. Местные жители не пострадали, чего не скажешь об автомобилях.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский настоятельно просил местных жителей и гостей курорта воздержаться от использования личного транспорта из-за ухудшающихся погодных условий.В ближайшие дни в городе ожидается снегопад, гололед и шквалистый ветер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ горах Сочи возможен сход лавинПредупреждение действует с 17 по 18 января (читайте далее).