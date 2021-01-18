Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае по-прежнему находится на контроле санитарных врачей. Однако последние данные тревожат. За минувшие сутки зафиксирован ковидный рекорд, причем сразу два. Как стало известно, COVID выявили у 198 человек, из них 11 - это дети. Кроме того, жертвам коронавируса стали 19 пациентов. Ранее такого ежедневного прироста по заболеваемости и смертности не было.- 115 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения края. - 4 человека – на ЭКМО.Введут ли послабления в режиме, который действует в регионе, - вопрос, который волнует многих жителей края. На данный момент власти разрешают открытие театров - свою работу они возобновят с 21 января.Все остальные запреты сохраняются. Напомним, до 29 января на Кубани действует масочный режим, также люди обязаны соблюдать социальную дистанцию.Продолжают действовать ограничения в торговых центрах - фудкорты там работают только на вынос. По-прежнему запрещены все развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия. А ночные клубы и рестораны работают строго до полуночи.Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания, также остается.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 18 января 2021В Краснодаре за минувшие сутки заболели 50 человек.Коронавирус в Анапе 18 января 2021В Анапе никто не заразился.Коронавирус в Сочи 18 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 21 жителя.Коронавирус в Геленджике 18 января 2021В Геленджике за последние сутки зафиксировано 12 новых случаев инфицирования.Коронавирус в Туапсе 18 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлено 9 зараженных COVID-19.Коронавирус в Ейске 18 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки двое заболевших.