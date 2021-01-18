В ночь на 19 января жители Кубани отмечают Крещение. По народным приметам этот праздник непременно сопровождается крепкими морозами. И если в других регионах страны в этот день традиционно минус, то в Краснодарском крае из года в год держались положительные отметки. Но 2021-й, кажется, станет исключением. Синоптики рассказали, будут ли в 2021 году в Краснодарском крае крещенские морозы.Итак, по той ситуации, которая складывается сегодня, есть большая вероятность того, что крещенская ночь на Кубани будет весьма морозной. Температура воздуха ночью 19 января минус 10-15 градусов, местами - до 17 градусов мороза. Днем отметки пойдут вверх, но все же до нуля не дойдут - температура воздуха будет держаться на уровне 5-7 градусов мороза.Плюс прогнозируют лишь на побережье и то не везде.- Температура воздуха ночью минус 3-8 градуса, днем от минус 2 до 3 градусов тепла. На участке Анапа-Геленджик - от нуля до 5 градусов мороза, - говорят в Краснодарском гидрометцентре.Ветер по краю ожидается западной четверти 4-9 метров в секунду - те, кто будут окунаться в купель, почувствуют его влияние. А на побережье так и вовсе пронизывающий ветер прогнозируют - мало того, что северный, так еще и с порывами до 14 метров в секунду.А еще прогнозируют снег, местами по краю ожидается метель - настоящее чудо в Крещение.Стало известно, как пройдет Крещение в Краснодаре 2021. Но в этот раз горожане вынуждены праздновать большой праздник с ограничениями. Виной тому – пандемия коронавируса, которая, к сожалению, еще не закончилась.