Появление на свет малыша - радостный момент в жизни каждой пары. Для жителей Вьетнама семья - это главная ценность, а дети - настоящее счастье. Потому в домах вьетнамцев всегда слышен смех малышей. Высокая рождаемость в этой стране объясняется в первую очередь возможностями восточной медицины.Увы, стать родителями многим парам в России удается не сразу. Годами молодые люди пытаются завести ребенка: соглашаются на хирургические методы лечения, хотя они подходят далеко не всем, в отчаянии даже прибегают к искусственному оплодотворению, но все безрезультатно.Неутешительная статистикаЖизнь каждой пятой семейной пары омрачена диагнозом «бесплодие». В трети случаев причина кроется в мужском организме, но страдают от этой болезни и женщины.- Широкое распространение бесплодия связано в первую очередь с сексуальной свободой в современном обществе, - считает известнейший во всем мире врач из Вьетнама Тхан Ван (Дык) Тай. - Это повышает риск заражения опасными инфекциями, которые могут не проявлять себя долгое время. До того момента, когда традиционное лечение становится бесполезным.- Бесплодие подобно земле, в которую либо не бросили семя, либо почва слишком плоха, - уверены практики восточной медицины с многолетним опытом.Одно из древнейших учений о человеческом теле основывается на комплексном подходе к лечению всего организма. Работать необходимо ни над одним органом - баланс должен быть во всем.Почему не удается стать родителямиЧаще всего причиной женского бесплодия становится проблема с овуляцией. Яичники не способны вырабатывать зрелые фолликулы, из которых, в свою очередь, не могут развиваться яйцеклетки. К таким случаям чаще всего приводят гормональные нарушения, которые способствуют возникновению целого ряда проблем.Мужскому бесплодию способствуют нарушение сперматогенеза, гормональные сбои, аномалии развития половых органов, генетические патологии. Одной из главных опасностей являются скрытые инфекции. Они снижают иммунитет, затем болезнь развивается в мочеполовых путях. Происходит снижение активности клеток, снижается концентрация и объем эякулята, что и приводит в итоге к бесплодию.Мужчинам и женщинам, которые обращаются в клинику «Доктор Тай» в Краснодаре, помогают наладить здоровье - для этого создан специальный курс. Он длится от 4 до 6 месяцев. Методы лечения каждого пациента подбираются индивидуально, а все потому, что каждый человек индивидуален. Чем быстрее удастся найти ключ к проблеме, тем быстрее люди станут счастливыми родителями.ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!Доктор Тай приедет в Краснодар на один день. Прием планируется 20 января 2021 года. Уточнить день для записи к доктору можно по телефону 8-918-080-77-22. Адрес клиники «Доктор Тай»: ул. Тургенева, 85, Краснодар.НА ЗАМЕТКУВ клинике широко и успешно практикуются:- курсовое лечение воспалений половых органов;- восстановление работы эндокринной системы;- нормализация менструального цикла у женщин;- лечение дисфункции яичников и заболеваний яичек;- фитотерапия, направленная на увеличение количества сперматозоидов для восстановления качества спермы.