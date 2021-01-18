Краснодарский край накануне накрыла непогода. Метель бушевала в регионе больше суток. Такого количества снега, казалось, Кубань не видела никогда. Но метеорологи уверяют, что по количеству осадков за сутки – рекордов нет. А вот январь может стать самым влажным за всю историю наблюдений, то есть за 77 лет (ранее 1944 года по норме осадков таблицы не сводились, - авт.)- 17 января в Краснодаре толщина покрова достигла 26 см, такое же количество осадков в январе за сутки было зафиксировано в 2011 году, а в 2002 – и вовсе высота снега была в 59 см. Поэтому о рекордах за день речи не идет, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.Самыми заснеженными районами Кубани помимо краевой столицы после 17 января стали Горячий Ключ, а также Крымский и Приморско-Ахтарский районы. Здесь зафиксировано 35, 30 и 26 см снега соответственно. Немного меньше замело Кореновский и Павловский районы – по 22 и 20 см осадков. Остальные муниципалитеты ушли от стихии – их засыпало не так сильно.Январь 2021 в Краснодарском крае может побить все рекорды по количеству осадков за все годы метеонаблюдений.- В Краснодаре месячная норма осадков – 57 мм. А с 1 по 17 января – выпало уже 140 мм, что на 246% больше нормы. Самое высокое количество осадков было зафиксировано в январе 1963 года - 153,5 мм. В регионе, в том числе и в краевой столице, сильные дожди ожидаются и на следующей неделе, у января этого года есть все шансы поставить новый абсолютный рекорд по влажности за всю историю наблюдений, - добавила Попова.