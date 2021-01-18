Православные жители Кубани и Адыгеи готовятся отметить Крещение Господне. После проведения богослужений во многих храмах состоится чин Великого освящения воды.По поводу крещенских купаний к прихожанам обратился архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон.- В дни празднования Крещения Господня 18-19 января с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции призываю отказаться в этом году от сложившейся практики освящения купелей для омовений людей, избегая массовых скоплений, — отметил архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон. - Освятить же воду можно будет в любом храме, принеся ее с собой из дома.При этом, как отметил священнослужитель, в храмах и монастырях продолжается тщательное соблюдение требований Роспотребнадзора. Все помещения тщательно обрабатываются, прихожане соблюдают социальную дистанцию и молятся строго в масках.Погодка, стоит сказать, в этом году по-настоящему морозная. Ночью 19 января ожидается понижение температуры до минус 15 градусов. Хотя традиционно на Крещение в крае стоят плюсовые отметки. Конечно, окунаться в купель в такую погоду в десятки раз опаснее, чем обычно. Не стоит забывать и о непростой эпидситуации, которая сейчас в Краснодарском крае и Адыгее. Медики делают все возможное, чтобы защитить жителей от коронавируса. Омовения в ледяной воде для неподготовленного организма – это сильнейший стресс, считают врачи.НА ЗАМЕТКУСтоит сказать, что медики не рекомендуют неподготовленным людям экстремальных процедур. А больным, людям, перенесшим пневмонию, COVID крещенские купания и вовсе противопоказаны.Запрещено приобщаться к такому обряду и людям с хроническими и инфекционными заболеваниями. Следует помнить, что холодная вода вызывает резкий спазм кровеносных сосудов, а это провоцирует инфаркты и инсульты.Не стоит рисковать своим здоровьем беременным женщинам и пожилым людям. Также педиатры категорически не рекомендуют окунать маленьких детей и грудничков в ледяную воду.