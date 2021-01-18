18 января около пяти вечера из аэропорта Краснодар вылетел бизнес-джет Gulfstream G650, взявший курс на Дубай. Однако, сразу после взлета на борту самолета возникла нештатная ситуация.- Пилот передал на землю сигнал ЧС 7700. Это означает аварию одной из систем борта,- сообщил «Комсомолке» источник в аэропорту Краснодара.По имеющимся данным, на борту произошел отказ системы управления после взле та. Пилот принял решение вернуться в аэропорт Краснодара. Сделав круг, бизнес-джет зашел на посадку.- После взлета в 17:27 экипаж бизнес-самолета Gulfstream G650 получил сигнал о сбое в одной из систем воздушного судна и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно в 17.53, - сообщили в аэропорту Краснодара.Самолет, который подал сигнал бедствия, принадлежит краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому. Как стало известно \\"КП\\", владелец ФК «Краснодар» должен был улететь в Дубаи, где в эти дни находится вся команда на сборах. В распоряжении \\"Комсомолки\\" оказались переговоры пилотов лайнера.- Flight control problem, - сказал пилот, а потом добавил после того, как раздался какой-то писк в кабине, - mayday, mayday, mayday.Этот сигнал используется в ситуациях, которые представляют непосредственную угрозу для жизни людей, например, терпящими бедствие морскими и воздушными судами. Сигнал передается три раза подряд: «Mayday, Mayday, Mayday» для исключения возможности перепутать его с какой-нибудь похоже звучащей фразой, а также для того, чтобы легче было отличить сам сигнал бедствия от сообщения о сигнале бедствия.Пилот самолета попросил буксир, но в итоге рулил сам в сопровождении.