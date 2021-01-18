18 января в полночь краснодарский аэропорт возобновил свою работу. Из-за последствий снегопада воздушная гавань была закрыта с утра воскресенья. Часть рейсов отменили, часть – задержали. Однако аэропорт уже работает в штатном режиме.В районе пяти часов вечера на взлетной полосе появился самолет Gulfstream G650 с бортовым номером M-YGLF (Мой Гольфстрим – прим.ред). Бизнес-джет отправлялся по маршруту Краснодар – Дубай. Спустя несколько минут после взлета экипаж лайнера получил сигнал о сбое в системе и вернулся в аэропорт вылета.Gulfstream G650 принадлежит краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому. По некоторым данным, на борту находилась супруга олигарха.Что известно о самолете?Стоимость лайнера составляет порядка 60 млн. евро. Он был произведен в октябре 2017 года. На Кубань он прибыл в феврале 2018-го.Первый полет джета состоялся в феврале того же года. По данным Forbes, Сергей Галицкий заказал лайнер еще в 2016-м. В 2019-м издание признало его четвертым самым дорогим самолетом россиян. По стоимости он уступил только лайнерам Boeing 737 BBJ Андрея Мельниченко, Boeing 737 BBJ Игоря Макарова и Airbus A319 Дмитрия Рыболовлева.Gulfstream G650 является одним из самых дальних самолетов в классе. Он способен преодолеть до 13 000 км без дозаправки и развивать скорость до 982 км/ч. Иначе говоря, без посадки лайнер может слетать из Москвы в Нью-Йорк. Джет пользуется большой популярностью у бизнесменов во всем мире, хотя считается одним из самых дорогих самолетов в классе. Олигархи готовы годами стоять в очереди ради этого судна: на вторичном рынке его не найти. Лайнеры сметают сразу после выставления на продажу.Одним из ключевых достоинств лайнера отмечается комфорт. Он подходит и для работы, и для сна, и для отдыха. Салон вмещает до 18 человек – один из лучших показателей в классе. Взлетная дистанция самолета составляет всего 1786 метров. Это позволяет лайнеру садиться в небольших аэропортах.Gulfstream G650 – первый частный лайнер, который совершил перелет через Северный полюс. Сейчас компания Gulfstream Aerospace поставила более 355 джетов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолет Сергея Галицкого подал сигнал бедствия в небе: о чем говорили пилотыЛайнер вернулся в аэропорт Краснодара через несколько минут после взлета (читайте далее).