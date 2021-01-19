Число заболевших коронавирусом за сутки выросло до рекордных 200 человек. Инфекцию ничто не останавливает. Вирусологи по всему миру рекомендуют одно - сделать прививку. Благо, в России есть своя - \\"Гам Ковид Вак\\" (Спутник V). В понедельник, 18 января, массово вакцинировать этим препаратом начали и в Краснодарском крае.Теперь нужно только проявить инициативу, позвонить или сходить в участковую поликлинику и сделать укол иммунитета к грозной инфекции.Кстати, одной из первых эту процедуру сделала сотрудник \\"КП\\" - Кубань\\". Читайте в подробном репортаже о том, как началась кампания в поликлиниках Кубани.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 19 января 2021В Краснодаре за минувшие сутки заболели 50 человек.Коронавирус в Анапе 19 января 2021В Анапе никто не заразился.Коронавирус в Сочи 19 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 21 жителя.Коронавирус в Геленджике 19 января 2021В Геленджике за последние сутки зафиксировано 12 новых случаев инфицирования.Коронавирус в Туапсе 19 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлено 9 зараженных COVID-19.Коронавирус в Ейске 19 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки двое заболевших.