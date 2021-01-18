18 января в аэропорту Краснодара было неспокойно. Сразу после взлета аварийный сигнал на землю подал бизнес-джет Gulfstream G650 бизнесмена Сергея Галицкого. За несколько минут до этого лайнер взял курс на Дубай, но долетел только до Адыгейска.Затем самолет сделал небольшой круг и вернулся в Краснодар из-за сбоя в системе самолета. Сейчас лайнером занимаются специалисты.По данным портала flightradar24, самолет с бортовым номером M-YGLF прилетел в Краснодар из ОАЭ (ОАЭ) в 16:14 по московскому времени, а уже спустя полтора часа лайнер вновь подтянулся в воздух и взял курс на Эмираты.За неделю воздушное судно минимум четыре раза побывало в ОАЭ. 15 января лайнер слетал по маршруту Дубай – Лондон – Дубай.Уже на следующий день самолет был замечен в аэропорту Краснодара. Здесь он пробыл двое суток, а 18 января взял курс на Дубай. В 8:19 лайнер оторвался от взлетно-посадочной полосы краснодарской воздушной гавани. В 12:37 (время ОАЭ) он уже прибыл в Дубай.После часовой паузы самолет вновь взмыл в воздух, и в 16:14 приземлился в Краснодаре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолет Сергея Галицкого подал сигнал бедствия в небе: о чем говорили пилотыЛайнер вернулся в аэропорт Краснодара через несколько минут после взлета (читайте далее).Стоит 5,35 млрд рублей и пролетает до 13 000 км: что известно о самолете Сергея ГалицкогоЛайнер бизнесмена совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара (читайте далее).