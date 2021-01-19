Семья Малкиных из Новороссийска 17 января полным составом отправилась в Домбай покататься на лыжах. Родители уже второй год приезжают на склоны, чтобы научить детей профессиональным маневрам. Но в этот раз отдых чуть не закончился трагедией. Учебный склон 18 января накрыла мощная лавина именно в том момент, когда 5-летний Даниил с 8-летней сестрой брали уроки у наставников.Снежная масса затянула под себя мальчика с его инструктором, а девочке повезло больше – ее слегка припорошило волной, она со своим тренером находилась ниже по склону.- Мурат инструктирует нашего ребенка уже второй год подряд. Во время тренировки мы с отцом наблюдали за достижениями детей с низа склона. Лавина сошла в считанные секунды, мы просто с ужасом наблюдали, как они оказались засыпаны, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» мама Даниила Ирина Малкина.Женщина рассказала, что они с мужем сразу же бросились на спасение, прежде всего, своих детей.- Вокруг была белая пыль, плохая видимость. Мурат, инструктор Даниила, в это время руками выкапывал себя и ребенка. Ему удалось это сделать очень быстро, - поделилась Ирина.После эмоционального потрясения мама мальчика разместила фотографию Мурата в соцсетях и написала пост благодарности.- Героев должны знать в лицо! Благодаря Мурату мы сегодня отмечаем второй день рождения. Он учил Даниила на склоне, когда их накрыло лавиной. Если бы не его профессионализм и героизм шансов бы не было. Спасибо Вам, Мурат, - поблагодарила спасителя в соцсетях Ирина.Семья Малкиных до сих пор находятся в Домбае, но на горнолыжные трассы не выходят. Домой в Новороссийск они планируют вернуться 20 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛавину в Домбае вызвали выстрелом из «зенитки»Орудие, по несчастливой случайности, вызвало сход сразу двух лавин (читайте далее)Появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеВ Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай продолжаются поиски людей, с кем не удается выйти на связь. Их ищут в гостиницах и кафе. Спасатели с собаками и добровольцы исследуют тело лавины (читайте далее)