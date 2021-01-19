Январь может стать самым влажным за всю историю наблюдений, то есть за 77 лет (ранее 1944 года по норме осадков таблицы не сводились, - авт.).- В Краснодаре месячная норма осадков – 57 мм. А с 1 по 17 января – выпало уже 140 мм, что на 246% больше нормы. Самое высокое количество осадков было зафиксировано в январе 1963 года - 153,5 мм. В регионе, в том числе и в краевой столице, сильные дожди ожидаются и на следующей неделе, у января этого года есть все шансы поставить новый абсолютный рекорд по влажности за всю историю наблюдений, - рассказала \\"Комсомолке\\" главный синоптик Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.Это позволит исправить ситуацию с водой на Кубани. Краснодарское водохранилище, опустившееся этим летом до критических отметок, снова наполнится водой. Похоже, природа решила исправить все сама, вывалив на южные земли тонны снега.- Мы пока не знаем, каков уровень снега в горах, но прогнозируем, что уровень рек и водохранилищ в Краснодарском крае стабилизируется, - сообщил директор краснодарского филиала Федерального агентства водных ресурсов Игорь Бадалов.Напомним, Краснодарское водохранилище 25 августа 2020 года достигло критической отметки или уровня мертвого объема в 25,85 метра. Главной причиной этого стала малоснежная зима и небывалая засуха. Тогда под угрозой гибели оказались до 50 тысяч гектар посевов риса из 127 тысяч. Катастрофы удалось избежать благодаря принятым мерам. Но второго такого лета кубанские поля могли уже не пережить.