О том пожаре в Анапе говорят до сих пор. Полыхало так, что видно было в разных районах курорта. А загорелся развлекательный парк «Джунгли» еще 13 января. Огненное пламя полностью охватило «Дом вверх дном» и перекинулось на «Парк динозавров». Спасатели боролись со стихией более полутора часов.- В парке горели два сооружения общей площадью 120 квадратных метров. Полностью ликвидировать огонь удалось в 00:28, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Сотрудники и местные жители при пожаре не пострадали. Чего не скажешь о самом парке. Ничего не осталось от «Дома вверх дном». Он сгорел дотла и принял на себя весь удар огненной стихии. У «Парка динозавров» немного пострадали забор и вход. Сейчас их уже восстанавливают.Специалисты уже назначили экспертизу. Она установит очаг и причины возгорания. Однако уже понятно: ЧП случилось из-за коротко замыкания электропроводки. Об этой версии сразу говорили и спасатели.В распоряжении «Комсомольской Правды» – Кубань» оказалось эксклюзивное видео с наружных камер наблюдения. На записи видно, как электропроводка начинает искриться, а затем происходит возгорание. Больше на записи ничего не видно. Весь периметр заволакивает дымом.Сейчас владельцы парка подсчитывают ущерб, нанесенный огненной стихией.