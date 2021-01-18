В Краснодарском крае организовали 78 мест для крещенских купаний в 68 населенных пунктах региона. Везде омовения проходят с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора. В храмах все верующие - в масках, а возле купелей – на дистанции друг от друга.- На Кубани на открытой воде было оборудовано 53 купели, на территориях при храмах – еще 25. Установлены ограждения, предусмотрены отдельные входы и выходы. В местах купаний дежурят медики. Также организованы пункты обогрева с горячим чаем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.Безопасность жителей в местах для купания обеспечивают сотрудники ГУ МЧС России по краю, Росгвардии, госинспекции по маломерным судам.Уже тысячи человек искупались в освященных купелях по всему региону. Стоит отметить, что нырнуть в прорубь с «живой водой» можно до конца дня 19 января.Но один из священников, тем временем, из-за коронавируса призвал верующих Кубани и Адыгеи не купаться в Крещение. В этот день достаточно просто освятить воду, которую можно принести из дома.Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вениамин Кондратьев поздравил православных жителей Кубани с Крещением Господним. Губернатор пожелал всем гармонии, душевной умиротворенности и спокойствия.